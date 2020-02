Apagado, Messi finaliza só uma vez e leva cartão na casa de Maradona

Argentino não teve boa atuação no empate por 1 a 1 do Barcelona contra o Napoli pela Champions League

Depois de brilhar com quatro gols no final de semana na vitória sobre o pelo Campeonato Espanhol, Lionel Messi teve uma atuação abaixo do esperado no empate por 1 a 1 com o , nesta terça-feira, no San Paolo, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Logo que pisou no gramado, o camisa 10 do foi recebido aos gritos de "Diego", uma homenagem da torcida da casa a outra lenda do futebol argentino - Diego Maradona, bicampeão italiano, campeão da Copa da Uefa e até hoje uma divindade em Nápoles.

Já quando a bola rolou, Messi não conseguiu brilhar no gramado onde o compatriota fez história: muito bem marcado, finalizou apenas uma vez ao longo dos 90 minutos - para fora - e ainda levou um cartão amarelo depois de acertar o goleiro Ospina ao tentar desviar um cruzamento (ele agora joga pendurado a partida de volta).

No Twitter, alguns internautas ironizaram a má atuação do craque do Barça, enquanto outros apostaram que ele está guardando o melhor para o clássico do próximo domingo contra o , pelo Campeonato Espanhol.

Ainda bem que o Barcelona poupou o Messi hoje — desimpedidos (@desimpedidos) February 25, 2020

Messi estava jogando um mata-mata de Champions, mas parecia mata-mata de Copa. — Carter (@essediafoilouco) February 25, 2020

Brabo é o Messi q viu o jogo de dentro de campo kkkkkk — Gerson Koringa 🃏🏆 (@GersonKoringa) February 25, 2020

todo mundo sabe que o messi tá guardando os gols p classico no bernaleo — messi depre (@leomessidepre) February 25, 2020

Se o argentino esteve apagado, outros jogadores do Barcelona também não conseguiram brilhar no San Paolo. Os donos da casa até abriram o placar, com Mertens, mas Griezmann deixou o dele e evitou o pior. De qualquer maneira, a atuação mostra que Messi tem razão quando disse que o time catalão precisa melhorar se quiser conquistar a Champions.

O jogo de volta entre Barcelona e Napoli será no dia 18 de março, no Camp Nou. Um empate sem gols coloca os catalães na próxima fase.