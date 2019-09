Maradona no Gimnasia La Plata: uma nova aventura na Argentina

Após reunião, ídolo do futebol albiceleste irá comandar a equipe de La Plata, lanterna na Superliga Argentina

Diego Maradona e Gimnasia La Plata concluíram as negociações nesta quinta-feira (05), e o argentino foi confirmado como o novo técnico da equipe da grande Buenos Aires. Em reunião realizada ao longo do dia, a contratação do Hermano era dada como 93% concluída, segundo Matías Morla, um dos representantes de Dieguito.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Quem decide sobre o seu futuro é Diego. Ele está muito feliz por ser na e está ciente do significado do clube. Ele gosta de desafio. Diego Maradona tem 93% de chance de liderar o Gimnasia", disse Morla em conversa com o La Red.



(Foto: Getty Images)

Presidente do clube, Gabriel Pellegrino, estimou a ida de Maradona ao time em praticamente certa: “Dizemos que é 99% [as chances de contratação] porque o contrato ainda precisa ser assinado, apenas por esse motivo não podemos dizer que está fechado".

Os torcedores do La Plata aguardam ansiosos a confirmação do “Deus Argentino”. Porém, o retrospecto de Maradona como treinador não é dos melhores. O ex-jogador treinou cinco clubes - Textil Mandiyú, , Al Wasl, Al-Fujairah e Dorados de Sinaloa - e nunca chegou a permanecer por mais de um ano no cargo. A experiência mais longa de Maradona como treinador ocorreu justamente com a seleção da Argentina, a qual seguiu no comando por dois anos.

Mais artigos abaixo

Ainda assim, o Hermano foi demitido da equipe nacional por conta dos resultados abaixo do esperado, além da vexatória goleada por 6 a 1, para a . Como técnico desde 1994, Maradona ainda não conquistou nenhum título, comparado com os 11 que somou durante a carreira de jogador.

*Atualizado às 18h07, com a confirmação oficial da contratação de Maradona