Maradona é homenageado por time adversário e se emociona

O eterno craque, atual treinador do Gimnasia, foi ovacionado pelo Newell's Old Boys, onde teve breve passagem

Uma coisa é o homem e o treinador Diego Maradona. Outra coisa é o ídolo Diego Maradona. E para os argentinos é difícil fazer esta separação. Tanto, que antes do jogo fora de casa entre o Gimnasia de La Plata, time treinado pelo eterno craque, contra o Newell’s Old Boys, os torcedores adversários fizeram uma homenagem que tocou o coração de El Pibe.

Quando o treinador de 58 anos pisou no gramado do estádio Marcelo Bielsa, os milhares de torcedores rubro-negros começaram a entoar músicas em sua homenagem. O clube de Rosário também fez homenagens: capitão e ídolo do time, Maxi Rodríguez cumprimentou a lenda, que também recebeu um quadro com uma camisa 10 estilizada.

TEM QUE RESPEITAR! Diego Maradona tem MUITA moral na !#ArgentinoFOXSports pic.twitter.com/6hrMe7sXQ2 — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) October 29, 2019

Maradona, vale lembrar, vestiu a camisa do Newell’s Old Boys por um breve período já na reta final de sua carreira. Foram apenas cinco partidas entre 1993 e 1994, período no qual o meia-atacante buscava recuperar o ritmo de jogo antes da dos (da qual foi suspenso por doping pelo uso de remédios para emagrecer).

Apesar do período breve, o Newell’s, time que dentre torcedores famosos tem Lionel Messi, jamais se esqueceu de Maradona. E o maior ídolo argentino da história prometeu voltar algum dia.

“Algum dia nos veremos. Eu não falo só por falar”, disse Diego, aplaudido sem parar pela torcida do time adversário. “Eu sou leproso (apelido dado aos torcedores do Newell’s) e ninguém me compra. Obrigado por virem, obrigado pelo recebimento. Obrigado por este amor (...) Eu voltarei”, afirmou antes do pontapé inicial.