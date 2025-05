Maracanã x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli; veja como acompanhar na TV e na internet

Maracanã e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Mirassol por 1 a 1 no Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Colorado entra em campo com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo disputado no Estádio Beira-Rio.

Por outro lado, o Maracanã precisa vencer por dois gols para avançar. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, a equipe cearense venceu o Ferroviário nos pênaltis por 5 a 4 e, na sequência, eliminou o Ceilândia por 4 a 3 também nas penalidades.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Maracanã: Rayr; Rafael Mandacaru, Edimar e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker Souza, Davi Torres e Rogério; Luis Soares, Testinha e Bravo.

Internacional: Anthoni; Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Desfalques

Internacional

Valencia, Borré, Carbonero, Vitinho, Rochet, Bruno Gomes, Mercado e Lucca Drummond estão no DM.

Maracanã

Sem desfalques confirmados.

Quando é?