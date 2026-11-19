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Vitória sobre o Athletico e tropeço do Palmeiras deixam Rubro-Negro com seis pontos de vantagem; empate no confronto direto garante a taça

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O Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o Brasileirão de 2026. A vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na última quarta-feira (18), no Maracanã, combinada com a derrota do Palmeiras pelo mesmo placar diante do Cruzeiro, no Mineirão, deixou o Rubro-Negro em uma situação confortável na disputa pelo título. Com os resultados da 35ª rodada, o time carioca abriu seis pontos de vantagem sobre o rival paulista e poderá levantar a taça já no próximo sábado, em pleno estádio palmeirense.

Com 79 pontos, o Flamengo lidera o Brasileirão, enquanto o Palmeiras aparece na segunda colocação, com 73. Além da diferença na pontuação, o Rubro-Negro também leva vantagem no número de vitórias, com três a mais que o adversário. O cenário faz com que o time carioca dependa apenas de si para confirmar a conquista: um empate no confronto direto será suficiente para garantir o título, já que o Palmeiras não conseguirá ultrapassá-lo no primeiro critério de desempate, mesmo que alcance a mesma pontuação ao fim do campeonato.

Caso o Palmeiras vença no sábado, a disputa seguirá aberta, mas o time paulista ainda precisará de uma combinação de resultados para continuar com chances de título. O Alviverde terá que ganhar os três jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o Flamengo perca também as duas últimas partidas, contra Coritiba (13º colocado) e Chapecoense (20º colocado). Dessa forma, ultrapassaria o rival na pontuação e evitaria o título rubro-negro. Qualquer outro cenário favorável ao Flamengo nas rodadas finais praticamente encerra as chances palmeirenses.

Dentro de campo, Pedro é um dos principais responsáveis pela campanha rubro-negra, com 20 gols e seis assistências no Brasileirão, liderando o ataque da equipe. Samuel Lino também se destaca, com 12 gols e nove assistências, enquanto Jorge Carrascal soma oito gols e nove passes para gol. Pelo Palmeiras, Flaco López é a principal referência ofensiva, com dez gols e sete assistências na competição. Andreas Pereira também vem tendo participação importante, com dois gols e dez assistências no campeonato, sendo um dos principais articuladores da equipe.

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O confronto que pode definir o Brasileirão acontece neste sábado, 21 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada. Palmeiras e Flamengo entram em campo em um duelo que pode transformar a reta final do campeonato em uma festa rubro-negra ou manter viva a esperança alviverde de buscar o título. Para o Flamengo, basta não perder para sair da casa do rival com a taça garantida.