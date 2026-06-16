Manuel Neuer infringe o regulamento e corre o risco de sofrer uma sanção grave da FIFA

Manuel Neuer infringiu as regras relativas ao vestuário. Durante a partida entre a Alemanha e Curaçao (7 a 1), o goleiro alemão usava uma camiseta por baixo de cor diferente, o que é proibido pelo regulamento oficial.

Neuer defendeu o gol no domingo à noite contra Curaçao com um uniforme verde de goleiro. O experiente goleiro vestia por baixo uma camiseta branca, mas isso vai contra as regras da FIFA.

Antes da partida, o equipador ofereceu a Neuer uma camisa de mangas compridas para ele vestir, mas ele não quis.

Neuer decidiu, então, cortar as mangas, mas isso deixou sua camiseta interior bem visível. É permitido jogar com uma camiseta interior, desde que esta seja “da mesma cor que a camisa de futebol”. Esse não era o caso.

Neuer jogou com um uniforme verde, enquanto sua camiseta interior era branca. Resta saber qual será a punição que a FIFA aplicará ao goleiro do Bayern de Munique.

A Alemanha venceu Curaçao por uma grande diferença no último domingo. No próximo sábado, o país enfrenta a Costa do Marfim, e na quinta-feira seguinte está marcado o confronto com o Equador.