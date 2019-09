Mano tenta amenizar críticas da torcida e fala em 'situação especial' com Palmeiras

Treinador ignora críticas da torcida e recorda negociação com o Palmeiras no fim de 2017. Na ocasião, ele preferiu seguir como comandante do Cruzeiro

Mano Menezes chegou ao com muita rejeição. O passado no , onde foi campeão da Copa do , é um dos pontos que incomoda o torcedor do clube arquirrival. As críticas, no entanto, são minimizadas pelo treinador, que alega ter uma relação especial com o .

"Essa situação minha com o Palmeiras é especial. Porque já havíamos conversado e manifestado intenção de realizar esse trabalho há dois anos. Por questões de escolha, entendi que deveria dar continuidade lá. Já existia convicção entre a gente que deveríamos trabalhar juntos. Entendo que aqui, com a estrutura que temos e a capacidade que temos, temos tranquilidade para continuar vencendo. O Palmeiras é o maior clube do Brasil por ser vencedor", afirmou.

Mano foi procurado pelo Palmeiras em outubro de 2017. À época, o técnico preferiu dar sequência ao trabalho na Toca da II, mesmo com a mudança de diretoria. O comandante viu a possibilidade de dar continuidade ao trabalho que tinha rendido um título da . No ano seguinte, faturou outro título do torneio.

Ele ainda minimiza as críticas feita pelos torcedores antes mesmo de sua chegada ao clube. O técnico sofreu com rejeição da torcida por conta do passado corintiano.

"Quando recebi o convite na segunda-feira, levei em consideração todos os aspectos da situação, mas não podemos fazer aquilo que não é da nossa alçada, que não pertence ao técnico e à equipe. Não precisamos fazer milagre nenhum, porque o que temos como qualidade de elenco e condições para trabalhar é propício para entregar aquilo que o torcedor quer. O Palmeiras é muito maior do que as questões segmentadas. Da mesma maneira que você não é unanimidade em um segmento, você encontra pessoas na rua que sentem a confiança no trabalho que vai se iniciar, porque olharam para trás e enxergam em um profissional como eu essa capacidade", relatou.

"Pois é, são novos tempos. Antigamente, a gente deixava ao menos trabalhar para depois avaliar. A gente vai retomar isso com o tempo. Entendo que esse deva ser o caminho da retomada. O torcedor tem o direito de se manifestar, não queremos atrapalhar o direito de ninguém", comentou.