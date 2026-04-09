Manifestação em Anfield... A arquibancada do "Cop" ficará em silêncio até o final da temporada

Uma associação de torcedores do Liverpool na Inglaterra anunciou, nesta quinta-feira, que não hasteará suas bandeiras no estádio de Anfield durante os jogos restantes da temporada atual, em um gesto de protesto contra a decisão da diretoria do Reds.

O grupo de torcedores “Spion Kop 1906”, responsável pela organização da exibição de bandeiras e faixas na famosa arquibancada “Spion Kop”, divulgou um comunicado oficial confirmando a retirada de todas as suas bandeiras e faixas do estádio a partir dos próximos jogos, em protesto contra o aumento previsto nos preços dos ingressos para as próximas três temporadas.

O comunicado afirma que o grupo sentiu que “não lhe restava outra opção” após o anúncio do clube de aumentar os preços, considerando que essa medida é necessária para preservar as tradições do clube e tornar o futebol acessível às futuras gerações.

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Este protesto faz parte de uma série de ações lançadas por grupos de torcedores do Liverpool, liderados pelo “Spirit of Shankly”, em rejeição à decisão da diretoria de vincular o aumento dos preços dos ingressos às taxas de inflação anuais.

As arquibancadas do “Kop” são um símbolo histórico da torcida do Liverpool, e a ausência das bandeiras nelas deve causar um impacto visual evidente durante os jogos restantes da Premier League.