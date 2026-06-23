Sadio Mané, estrela da seleção do Senegal, reconheceu a superioridade da Noruega durante o confronto entre as duas seleções na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Leões da Teranga” não estavam em sua melhor forma durante a partida, que terminou com a derrota por 3 a 2.

A seleção senegalesa sofreu sua segunda derrota consecutiva no torneio, após ter sido derrotada na primeira rodada pela França por 3 a 1, o que complicou ainda mais sua situação antes da última rodada da fase de grupos.

Mane disse, em declarações divulgadas pelo site senegalês “SeneNews”: “Acho que todos nós estamos decepcionados. Entramos em campo com a ambição de conquistar a vitória, mas, infelizmente, a equipe não estava em seu melhor nível esta noite”.

O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, demonstrou grande espírito esportivo, recusando-se a buscar desculpas para a derrota e reconhecendo que o adversário mereceu a vitória.

Ele acrescentou: “Acho que a Noruega mereceu a vitória”.

Apesar do duro golpe sofrido pela seleção senegalesa, Mané enfatizou que a equipe ainda acredita em suas chances de continuar na Copa do Mundo, exortando seus companheiros a recuperarem rapidamente o foco antes do próximo confronto.

O capitão dos “Leões da Teranga” disse: “Vamos tentar recuperar o equilíbrio o mais rápido possível, a partir desta noite, e nos preparar para a próxima partida. Ainda temos um campeonato pela frente e precisamos continuar lutando”.

Quando questionado sobre as chances do Senegal de chegar às oitavas de final, Mané respondeu com determinação: “Claro, claro”, em referência à sua confiança de que as esperanças da seleção de seu país permanecem vivas, apesar das duas derrotas consecutivas.

O ex-jogador do Liverpool concluiu suas declarações enfatizando que o único caminho para salvar a campanha do Senegal é superar rapidamente os efeitos da derrota, dizendo: “Precisamos recuperar o equilíbrio o mais rápido possível e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance”.

A seleção senegalesa agora precisa vencer sua última partida contra o Iraque, enquanto aguarda os resultados dos outros grupos, para manter viva a chance de avançar para a próxima fase, depois de ter ficado com zero pontos após as duas primeiras rodadas do torneio.

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