Lamine Yamal deu sequência à sua atuação de destaque com o Barcelona ao marcar dois gols contra o Levante e conduzir a equipe a ampliar sua vantagem na partida, elevando seu total a 7 gols nesta temporada, em um início forte que reforça sua presença entre os candidatos a disputar o prêmio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro.

Faltando pouco mais de um mês para a data da cerimônia de entrega da Bola de Ouro, marcada para o próximo dia 26 de outubro na capital britânica, Londres, Yamal segue apresentando dentro de campo aquilo que sustenta sua ambição, longe de qualquer tentativa de se promover, depois de ter imposto seu nome com força por meio de seu nível e de seus números com o Barcelona e a seleção da Espanha.

Yamal viveu uma temporada excepcional no ano passado com o Barcelona, quando a equipe conquistou o título do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, e o jogador alcançou números goleadores marcantes, antes de acrescentar ao seu currículo mais uma conquista ao se tornar campeão mundial com a seleção da Espanha.

Sua arrancada não parou por aí, pois o jogador de Rocafonda deu continuidade ao seu início forte na atual temporada, ao mesmo tempo em que brilhou seu companheiro brasileiro Raphinha, que foi excluído da lista dos trinta candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, apesar de seu nível de destaque.

Raphinha tem atualmente 8 gols nesta temporada, contra 7 gols de Yamal, fazendo com que a diferença entre os dois astros do ataque do Barcelona seja de apenas um gol, num momento em que a equipe catalã segue apresentando fortes níveis ofensivos e se apoia de forma evidente na dupla na linha de frente.

Depois de Marc Bernal—Txavi Espart abrir o placar para o Barcelona aos cinco minutos no estádio "Ciutat de València", Raphinha e Yamal voltaram a ampliar a vantagem da equipe com um segundo gol, numa jogada que começou na área do Barcelona e terminou dentro das redes do Levante.

No início do segundo tempo, Yamal reclamou de um pênalti depois de a bola tocar na mão de Mandi enquanto ele estava no chão, mas o árbitro não marcou a infração, levando o jogador a tentar chegar à bola por conta própria.

Depois que Mandi se levantou, ele cometeu uma falta contra o camisa 10 do Barcelona ao atingi-lo por trás, fazendo com que desta vez Yamal conquistasse o pênalti, cuja cobrança ele mesmo assumiu.

Yamal ajeitou a bola diante de si e depois chutou com o pé esquerdo em direção ao lado direito do goleiro Ryan, que não conseguiu alcançá-la, acrescentando o terceiro gol do Barcelona e elevando seu total pessoal a 7 gols nesta temporada, ficando apenas um gol atrás de Raphinha.

Após a atuação marcante que apresentou, Hansi Flick decidiu poupar seu jovem astro e o substituiu aos 66 minutos, colocando em seu lugar Dani Olmo, depois de Yamal ter cumprido seu papel ofensivo de forma marcante e decidido boa parte da partida.