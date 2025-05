Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 36ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester United recebe o West Ham na manhã deste domingo (11), às 10h15 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Finalista da Europa League 2024/25, o Manchester United enfrenta uma realidade bem diferente na Premier League, ocupando apenas a 15ª colocação com 39 pontos e enfrentando uma sequência negativa de resultados, além de lidar com vários desfalques. O West Ham, em situação ainda mais delicada, aparece em 17º lugar com 37 pontos e não vence há cinco rodadas, vindo de um empate com o Tottenham. Nenhum dos times tem chances de rebaixamento.

No histórico do confronto, este será o 156º encontro entre os clubes, com ampla vantagem dos Red Devils, que somam 74 vitórias contra 49 dos Hammers e 32 empates — embora no duelo mais recente, pela atual edição do campeonato, o West Ham tenha levado a melhor por 2 a 1.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu; Garnacho, Diallo e Hojlund. Técnico: Rubén Amorim.

West Ham: Areola; Todibo, Cresswell, Kilman; Wan-Bissaka, Soucek, Paquetá, Emerson; Bowen, Kudus e Fullkrug. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Manchester United

Lisandro Martinez, Toby Collyer, Joshua Zirkzee, Ayden Heaven, Matthijs de Ligt, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui estão fora.

West Ham

Michail Antonio e Crysencio Summerville são desfalques.

