Manchester United sobe oferta, mas segue sem acordo com o Ajax por Antony

Ajax quer 80 milhões de euros para liberar Antony ao Manchester United

O Manchester United segue tentando avançar na negociação por Antony. O clube inglês aumentou a oferta para o Ajax, mas o time da Holanda faz jogo duro pela negociação do jovem meia-atacante brasileiro.

Como soube a GOAL, o United já ofereceu mais que os 60 milhões de euros (R$ 318 milhões) ofertados na primeira proposta, mas ainda não chegou aos 80 milhões de euros (R$ 424 milhões) pedidos pelos holandeses.

Sendo assim, a tendência é de que o negócio siga travado até os últimos dias da janela de verão da Europa. O atacante de 22 anos tem vínculo com o Ajax até junho de 2025. A sua saída não está nos planos neste momento, mesmo que o novo técnico do Manchester United, Erik ten Hag, insista em sua ida para o Old Trafford. O treinador trabalhou com o atleta nas últimas duas temporadas.

Um dos motivos que ajudam o Ajax a fazer jogo duro por Antony é a grande quantidade de vendas já realizada nesta janela: Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico e Dominik Kotarski foram negociados.

Quem está de olho no possível negócio é o São Paulo. O Tricolor paulista receberá 20% de mais-valia com a nova transação do jogador e 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador, de acordo com o cálculo feito pela Rede do Futebol a pedido da reportagem.