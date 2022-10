Manchester United x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Neste domingo (16), Red Devils buscam emplacar a quarta vitória seguida; veja como acompanhar na TV e na internet

Depois de vencer o Omonia por 1 a 0 pela fase de grupos da Liga Europa, o Manchester United recebe o Newcastle neste domingo (16), às 10h (de Brasília), em Old Trafford, pela 11ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Brigando para entrar no G-4 do Inglês, o Manchester United chega para o confronto embalado com três vitórias consecutivas na temporada.

Por outro lado, Raphael Varane e Luke Shaw podem aparecer entre os titulares. Antony, Cristiano Ronaldo e Rashford formam o trio de ataque.

Já o Newcastle, vindo de dois empates e duas vitórias seguidas, briga pela parte de cima da tabela. Atualmente, soma 14 pontos.

Em 173 jogos disputados entre as equipes, o United soma 90 vitórias, contra 43 do Newcastle, além de 40 empates. No último encontro, válido pelo returno do Inglês 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Ronaldo, Rashford.

Escalação do provável NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; S Longstaff, Guimaraes, Willock; Saint-Maximin, Wilson, Almiron.

Desfalques

Man. United

McTominay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque, ao lado de Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Axel Tuanzebe e Harry Maguire, lesionados.

Newcastle

Karl Darlow, Alexander Isak, Jonjo Shelvey, Matt Ritchie e Emil Krafth, no departamento, seguem fora.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Old Trafford – Manchester, ING

• Arbitragem: CRAIG PAWSON (árbitro), MARC PERRY e SCOTT LEDGER (assistentes), DAVID COOTE (quarto árbitro) e JARRED GILLETT (AVAR)