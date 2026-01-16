Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Neste sábado (17), United e City fazem o clássico da cidade de Manchester, Inglaterra, às 09h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Old Trafford.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Manchester United x Manchester City ao vivo

A partida entre Manchester United e Manchester City será transmitida pelo Disney+ Premium, no streaming.

Manchester United x Manchester City: informações da partida

Premier League - Premier League Old Trafford

Contexto do jogo

O técnico interino Michael Carrick fará sua estreia no banco do Manchester United em um duelo de peso. A equipe ocupa a sétima colocação da Premier League, apenas quatro pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas também com uma margem curta de seis pontos para o Bournemouth, 15º colocado, em uma tabela extremamente equilibrada.

O Manchester City vem de três empates consecutivos no campeonato, mas pode aumentar a pressão sobre o líder Arsenal com uma vitória, já que os Gunners entram em campo mais tarde no mesmo dia, fora de casa, contra o Nottingham Forest. A equipe de Pep Guardiola garantiu vaga na próxima fase da FA Cup com uma goleada por 10 a 1 sobre o Exeter e está muito perto da final da Copa da Liga após vencer o Newcastle por 2 a 0 fora de casa no jogo de ida da semifinal. Além disso, os Citizens estão invictos há 13 partidas em todas as competições.

Getty Images

Desfalques e estatísticas

O zagueiro Matthijs de Ligt, peça-chave do sistema defensivo, ficou fora dos últimos nove jogos e ainda é dúvida para este compromisso. Noussair Mazraoui, por sua vez, está servindo sua seleção na Copa Africana de Nações. No meio-campo, Bruno Fernandes é o principal garçom do Manchester United na Premier League, com oito assistências, número superior ao de qualquer outro jogador da competição. Logo atrás aparece Rayan Cherki, do City, com sete passes decisivos.

O Manchester City segue lidando com uma série de desfalques na defesa, já que Josko Gvardiol, Ruben Dias e John Stones continuam fora. Omar Marmoush também está na Copa Africana, enquanto o ponta Savinho se recupera de lesão. No histórico recente do clássico, Phil Foden soma sete gols em 12 partidas de liga contra o United, enquanto Erling Haaland balançou as redes oito vezes em apenas seis confrontos. Antoine Semenyo também tem início promissor pelo City, com dois gols em suas duas primeiras aparições.

Por fim, nenhum clube venceu mais vezes o Manchester United fora de casa na era Premier League do que o Manchester City, que já soma nove triunfos em Old Trafford.

Getty Images

Últimas notícias e prováveis escalações

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

Links úteis