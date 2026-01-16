Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoManchester City
ASSISTA COM O
Luis Felipe Gonçalves

Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes vão à campo neste sábado (17), no Old Trafford pela 22ª rodada da Premier League

Neste sábado (17), United e City fazem o clássico da cidade de Manchester, Inglaterra, às 09h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Old Trafford.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Manchester United x Manchester City ao vivo

A partida entre Manchester United e Manchester City será transmitida pelo Disney+ Premium, no streaming.

Manchester United x Manchester City: informações da partida

crest
Premier League - Premier League
Old Trafford

Contexto do jogo

O técnico interino Michael Carrick fará sua estreia no banco do Manchester United em um duelo de peso. A equipe ocupa a sétima colocação da Premier League, apenas quatro pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas também com uma margem curta de seis pontos para o Bournemouth, 15º colocado, em uma tabela extremamente equilibrada.

O Manchester City vem de três empates consecutivos no campeonato, mas pode aumentar a pressão sobre o líder Arsenal com uma vitória, já que os Gunners entram em campo mais tarde no mesmo dia, fora de casa, contra o Nottingham Forest. A equipe de Pep Guardiola garantiu vaga na próxima fase da FA Cup com uma goleada por 10 a 1 sobre o Exeter e está muito perto da final da Copa da Liga após vencer o Newcastle por 2 a 0 fora de casa no jogo de ida da semifinal. Além disso, os Citizens estão invictos há 13 partidas em todas as competições.

Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Desfalques e estatísticas

O zagueiro Matthijs de Ligt, peça-chave do sistema defensivo, ficou fora dos últimos nove jogos e ainda é dúvida para este compromisso. Noussair Mazraoui, por sua vez, está servindo sua seleção na Copa Africana de Nações. No meio-campo, Bruno Fernandes é o principal garçom do Manchester United na Premier League, com oito assistências, número superior ao de qualquer outro jogador da competição. Logo atrás aparece Rayan Cherki, do City, com sete passes decisivos.

O Manchester City segue lidando com uma série de desfalques na defesa, já que Josko Gvardiol, Ruben Dias e John Stones continuam fora. Omar Marmoush também está na Copa Africana, enquanto o ponta Savinho se recupera de lesão. No histórico recente do clássico, Phil Foden soma sete gols em 12 partidas de liga contra o United, enquanto Erling Haaland balançou as redes oito vezes em apenas seis confrontos. Antoine Semenyo também tem início promissor pelo City, com dois gols em suas duas primeiras aparições.

Por fim, nenhum clube venceu mais vezes o Manchester United fora de casa na era Premier League do que o Manchester City, que já soma nove triunfos em Old Trafford.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALGetty Images

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Manchester City

Manchester UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestMCI
31
S. Lammens
2
D. Dalot
6
L. Martinez
23
L. Shaw
26
A. Heaven
8
B. Fernandes
18
Casemiro
25
M. Ugarte
13
P. Dorgu
10
M. Cunha
30
B. Sesko
25
G. Donnarumma
68
M. Alleyne
6
N. Ake
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
14
N. Gonzalez
11
J. Doku
20
B. Silva
4
T. Reijnders
47
P. Foden
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma atual

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Confrontos diretos recentes

MUN

Outros

MCI

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0