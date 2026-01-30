Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoFulham
ASSISTA COM O

Manchester United x Fulham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Como assistir à partida da Premier League entre Manchester United e Fulham, com horário de início e notícias das equipes

O ressurgimento do Manchester United continua após vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal. Agora, eles estão de olho em uma vaga na Liga dos Campeões, e o Fulham está em sua mira.

Onde assistir Manchester United x Fulham ao vivo

O Manchester United recebe o Fulham neste domingo (1) pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de Xsports Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá enfrentar restrições geográficas. É aqui que uma Rede Virtual Privada (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada online. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de apagão e assistir ao seu time favorito ao vivo. 

Ignore restrições geográficas com uma Rede Virtual PrivadaObtenha NordVPN

Horário de início de Manchester United x Fulham

crest
Premier League - Premier League
Old Trafford

As equipes entram em campo a partir das 11h (horário de Brasília).

Prévia do jogo

O técnico interino Michael Carrick restaurou alguma confiança ao Manchester United. Mais recentemente, eles viraram o jogo para vencer o Arsenal, líder da liga, sendo a primeira derrota em casa dos Gunners na campanha. Isso se seguiu a uma vitória convincente sobre o Manchester City em Old Trafford. Será interessante ver se os Red Devils conseguem manter esse ímpeto em fevereiro com este jogo, um confronto em casa com o Tottenham e depois viagens para enfrentar West Ham e Everton no mês de fevereiro. 

O visitante Fulham é agora um candidato genuíno a uma vaga europeia, somando 17 pontos nos últimos oito jogos da liga. 

Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Notícias de lesões e suspensões

Matthijs de Ligt e Joshua Zirkzee estão lesionados para os anfitriões, enquanto o Fulham não contará com Rodrigo Muniz e Sasa Lukic. 

O Manchester United agora está invicto em seis jogos da Premier League. Já o Fulham não marcou nos seus últimos quatro jogos fora de casa e não manteve um jogo sem sofrer gols nos seus últimos seis no geral. 

O meio-campista do United, Bruno Fernandes, lidera a liga com 10 assistências.

Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Notícias da equipe e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Fulham

Manchester UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFUL
31
S. Lammens
23
L. Shaw
6
L. Martinez
5
H. Maguire
2
D. Dalot
37
K. Mainoo
18
Casemiro
8
B. Fernandes
16
Amad
26
A. Heaven
19
B. Mbeumo
1
B. Leno
15
J. Cuenca
33
A. Robinson
21
T. Castagne
5
J. Andersen
17
A. Iwobi
8
H. Wilson
16
S. Berge
22
Kevin
32
E. Smith Rowe
7
R. Jimenez

4-2-3-1

FULAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico nos confrontos diretos

MUN

Outros

FUL

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Manchester United x Fulham 

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixar & Instalar: Inscreva-se no NordVPN ou em outro serviço de VPN renomado e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conectar a um Servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você está no Reino Unido mas deseja assistir a um stream dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpar Cachê: Às vezes, seu navegador mantém a sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a mudança tenha efeito.
  4. Comece a Transmitir: Vá para o site e aplicativo do seu transmissor e aproveite o jogo.

Ignore as restrições geográficas usando uma Rede Privada VirtualObtenha NordVPN

0