Manchester United x Fulham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O ressurgimento do Manchester United continua após vitórias sobre o Manchester City e o Arsenal. Agora, eles estão de olho em uma vaga na Liga dos Campeões, e o Fulham está em sua mira.

Onde assistir Manchester United x Fulham ao vivo

O Manchester United recebe o Fulham neste domingo (1) pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo de Xsports e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Horário de início de Manchester United x Fulham

Premier League - Premier League Old Trafford

As equipes entram em campo a partir das 11h (horário de Brasília).

Prévia do jogo

O técnico interino Michael Carrick restaurou alguma confiança ao Manchester United. Mais recentemente, eles viraram o jogo para vencer o Arsenal, líder da liga, sendo a primeira derrota em casa dos Gunners na campanha. Isso se seguiu a uma vitória convincente sobre o Manchester City em Old Trafford. Será interessante ver se os Red Devils conseguem manter esse ímpeto em fevereiro com este jogo, um confronto em casa com o Tottenham e depois viagens para enfrentar West Ham e Everton no mês de fevereiro.

O visitante Fulham é agora um candidato genuíno a uma vaga europeia, somando 17 pontos nos últimos oito jogos da liga.

Notícias de lesões e suspensões

Matthijs de Ligt e Joshua Zirkzee estão lesionados para os anfitriões, enquanto o Fulham não contará com Rodrigo Muniz e Sasa Lukic.

O Manchester United agora está invicto em seis jogos da Premier League. Já o Fulham não marcou nos seus últimos quatro jogos fora de casa e não manteve um jogo sem sofrer gols nos seus últimos seis no geral.

O meio-campista do United, Bruno Fernandes, lidera a liga com 10 assistências.

Notícias da equipe e prováveis escalações

Desempenho recente

Histórico nos confrontos diretos

Classificação

