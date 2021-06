Manchester United fecha compra de Sancho junto ao Dortmund por R$ 430 milhões

O ponta será o primeiro reforço para Ole Gunnar Solksjaer nesta janela de transferências

Finalmente, chegamos ao fim da novela: o Manchester United chegou a um acordo com o Borussia Dortmund e fechou a contratação de Jadon Sancho.

A especulação de que o destino de Sancho seria o Old Trafford já vem acontecendo a alguns anos, mas nunca esteve tão quente. Assim, a expectativa é de que o acordo já seja anunciado nos próximos dias.

Apenas detalhes separam o atacante do Manchester United: segundo fontes da Goal , o clube inglês pagará cerca de 73 milhões de euros (cerca de R$ 430 milhões) ao Borussia Dortmund para contar com o jogador de 21 anos. Ele ainda terá que passar por exames médicos e deve assinar um contrato de cinco anos - com possibilidade de renovação por mais uma temporada

Inicialmente, o Borussia havia recusado uma proposta de 67 milhões de euros, mas Sancho nunca escondeu a vontade de voltar a defender uma equipe de elite no futebol europeu - o jovem foi revelado pelo Manchester City.

Nesta janela, o acordo já estava praticamente sacramentado: tudo o que restava era o acerto dos clubes quanto ao modelo de negócio - isto é, se o United irá pagar o valor à vista ou de forma parcelada.

Enquanto o jogador segue atuando pela seleção inglesa de Gareth Southgate, na Euro 2020 , os últimos detalhes do acerto vão sendo combinados entre os clubes. Sancho, então, realizará seus exames médicos para finalmente fechar com o Manchester United após o final do torneio.

Além de Sancho, o United também está buscando um zagueiro (Raphael Varane é o grande alvo) e um novo lateral-direito (Tripper, companheiro do atacante na seleção inglesa, vem sendo especulado).