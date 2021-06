Manchester United aumenta proposta por Sancho e fica próximo de fechar com reforço

Jovem atacante inglês seria um pedido do técnico Ole Gunnar Solskjaer

O Manchester United melhorou a oferta ao Borussia Dortmund para contratar Jadon Sancho. O clube inglês teria oferecido £ 72 milhões pelo inglês, mas os alemães ainda esperam por um valor maior.

Anteriormente, o Dortmund já havia rejeitado a proposta dos Red Devils de £ 67 milhões no início do mês. No entanto, ambas as partes confiam que o negócio está próximo de ser concretizado, com Sancho, inclusive, tendo concordado com o termos pessoais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal apurou que é cada vez mais provável que o jovem atacante inglês seja o primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada. O jogador seria um pedido de Ole Gunnar Solskjaer, e apesar da discrepância nos valores na negociação até o momento, a expectativa é que haja o acerto, definindo o preço de Sancho e em quantas parcelas será efetuado o pagamento.

United de olho no mercado

O Manchester United está com foco no mercado e tem, entre seus alvos, Raphael Varane (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal) e Kieran Trippier (Atkético de Madrid).