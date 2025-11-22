+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoEverton
Pedro Augusto Dias

Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (24), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Everton na tarde desta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League 2025/26, no estádio Old Trafford, em Manchester. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Manchester United chega ao confronto precisando reencontrar vitórias após dois empates consecutivos, já que qualquer tropeço pode afastar a equipe da parte superior da Premier League. Mesmo invicto há cinco partidas, o time sofre com baixas importantes, como Benjamin Sesko e Harry Maguire, enquanto tenta manter a competitividade para não perder terreno em relação aos concorrentes diretos. 

O Everton, por sua vez, tenta prolongar o bom momento após vencer na última rodada, buscando se distanciar da zona de risco apesar de continuar sem Jarrad Branthwaite, ausente desde a pré-temporada.

Este confronto adiciona mais um capítulo a uma das rivalidades mais tradicionais do futebol inglês. Este será o 218º jogo entre os times, com vantagem ao United que tem 98 vitórias, o Everton tem 70 vitórias, além de outros 49 empates. Foram registrados 328 gols aos Red Devils e 294 aos Toffees.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Everton crest
Everton
EVE
Prováveis escalações

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.

Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye: Dewsbury-Hall, Grealish e Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

Escalações de Manchester United x Everton

Manchester UnitedHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestEVE
31
S. Lammens
23
L. Shaw
4
M. de Ligt
15
L. Yoro
18
Casemiro
3
N. Mazraoui
13
P. Dorgu
19
B. Mbeumo
16
Amad
8
C
B. Fernandes
11
J. Zirkzee
1
J. Pickford
16
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
23
C
S. Coleman
5
M. Keane
22
K. Dewsbury-Hall
10
I. Ndiaye
37
J. Garner
18
J. Grealish
27
I. Gueye
11
T. Barry

4-2-3-1

EVEAway team crest

MUN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim

EVE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Desfalques

Manchester United

Lisandro Martínez, Harry Maguire, Benjamin Sesko e Kobbie Mainoo estão fora.

Everton

Nathan Patterson, Jarrad Branthwaite e Marlin Rohl são desfalques.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Old Trafford - Manchester, Inglaterra
  • Arbitragem: Tony Harrington (árbitro), Nick Hopton e Craig Taylor (assistentes), Anthony Taylor (quarto árbitro) e Paul Howard (VAR)

Retrospecto recente

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0