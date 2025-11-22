Manchester United x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester United recebe o Everton na tarde desta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League 2025/26, no estádio Old Trafford, em Manchester. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).
O Manchester United chega ao confronto precisando reencontrar vitórias após dois empates consecutivos, já que qualquer tropeço pode afastar a equipe da parte superior da Premier League. Mesmo invicto há cinco partidas, o time sofre com baixas importantes, como Benjamin Sesko e Harry Maguire, enquanto tenta manter a competitividade para não perder terreno em relação aos concorrentes diretos.
O Everton, por sua vez, tenta prolongar o bom momento após vencer na última rodada, buscando se distanciar da zona de risco apesar de continuar sem Jarrad Branthwaite, ausente desde a pré-temporada.
Este confronto adiciona mais um capítulo a uma das rivalidades mais tradicionais do futebol inglês. Este será o 218º jogo entre os times, com vantagem ao United que tem 98 vitórias, o Everton tem 70 vitórias, além de outros 49 empates. Foram registrados 328 gols aos Red Devils e 294 aos Toffees.
Prováveis escalações
Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.
Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye: Dewsbury-Hall, Grealish e Thierno Barry. Técnico: David Moyes.
Desfalques
Manchester United
Lisandro Martínez, Harry Maguire, Benjamin Sesko e Kobbie Mainoo estão fora.
Everton
Nathan Patterson, Jarrad Branthwaite e Marlin Rohl são desfalques.
Quando é?
- Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Old Trafford - Manchester, Inglaterra
- Arbitragem: Tony Harrington (árbitro), Nick Hopton e Craig Taylor (assistentes), Anthony Taylor (quarto árbitro) e Paul Howard (VAR)