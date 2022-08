Manchester United deixa busca por Antony para fim da janela mesmo com crise

Ajax pede 80 milhões de euros pelo brasileiro, e United acredita que pode desembolsar um valor menor no final do período de transferências

A temporada não começou boa para o Manchester United, que vem sofrendo dentro e fora de campo. Mesmo em crise, o clube não vai se precipitar na busca pela contratação de Antony, que segue no radar.

De acordo com a reportagem da GOAL, o Manchester United deve esperar o final do período de transferências do verão europeu para fazer uma nova investida pelo meia-atacante brasileiro. O Ajax, vale lembrar, quer 80 milhões de euros (R$ 415 milhões) pelo jogador.

Antony é um pedido diretor de Ten Hag, treinador do United, para a temporada. Os Red Devils já fizeram uma proposta superior aos 60 milhões de euros (R$ 311 milhões), que também não foi aceita pelo clube holandês. Por conta disso, o Manchester United acredita que na reta final da janela, o Ajax possa aceitar um valor menor do que o esperado para vender o brasileiro.

Apesar da indefinição, Antony segue em compasso de espera. O jogador e seu estafe não pretendem forçar uma saída do Ajax e muito menos criar uma indisposição com o clube da Holanda.

Antony, inclusive, deixou seu futuro em aberto após a vitória por 6 a 1 sobre o Groningen, no Campeonato Holandês, quando respondeu ao jornal NOS sobre uma possível transferência para o United nesta janela: "Ten Hag (técnico do Manchester United) vai me ligar? Não faço ideia. Ele tem que discutir isso com meus agentes, estou focado aqui (no Ajax). O que for para ser, será, vamos ver".