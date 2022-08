Antony sobre possível transferência ao Man United: "Vamos ver"

O jovem brasileiro é relacionado ao clube inglês há algum tempo, com os Red Devils insistindo em sua adição para o quanto antes

Após dois anos atuando pelo Ajax e brilhando pela equipe holandesa, o atacante Antony, de 22 anos, está apenas começando sua carreira no futebol. Mas, mesmo começando, despertou o interesse do Manchester United há algum tempo, clube que não pretende desistir de contratar a estrela brasileira.

Antony, inclusive, deixou seu futuro em aberto após a vitória por 6 a 1 sobre o Groningen, no Campeonato Holandês, quando respondeu ao jornal NOS sobre uma possível transferência para o United nesta janela: "Ten Hag (técnico do Manchester United) vai me ligar? Não faço ideia. Ele tem que discutir isso com meus agentes, estou focado aqui (no Ajax). O que for para ser, será, vamos ver".

Essa não foi a primeira vez que o brasileiro esteve ligado ao Manchester United, que já recebeu um "não" do Ajax após uma tentativa de contrato por 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 313 milhões), ficando longe dos desejados 80 milhões de euros (cerca de R$ 417 milhões) pelo clube holandês.

A equipe que disputa a Eredivisie, inclusive, pretende segurar o jogador por mais algum tempo, já que perdeu três de seus principais atletas em transferências na última janela (Lisandro Martinez, ao United, Gravenberch, ao Bayern de Munique, e Haller, ao Borussia Dortmund). O técnico Alfred Schreuder, do Ajax, destacou ainda a importância do ponta para a equipe:

"Você pode ver que ele pode fazer a diferença nessas partidas. Ele também mostrou isso na Champions League do ano passado. A maneira como ele faz suas ações, mas também faz seu trabalho defensivamente", aifrmou o treinador. Nas primeiras partidas do Holandês 2022/23, o Ajax conquistou duas vitórias em dois jogos, com um gol e duas assistências do jovem brasileiro.