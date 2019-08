Manchester United bate recorde ao pagar R$ 375 milhões por Maguire; veja os zagueiros mais caros

Time vermelho de Manchester já vinha buscando a contratação do defensor inglês desde o ano passado

O acertou a compra de Harry Maguire junto ao City pelo valor recorde de 87 milhões de euros (aproximadamente R$ 375 milhões) e transformou o defensor que estena na última Copa do Mudo no zagueiro mais caro da história do futebol, ultrapassando Virgil Van Dijk, do . A informação foi dada por Kris Voakes, da Goal .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O 'namoro' entre United e Maguire já dura pelo menos um ano. Começou na época de José Mourinho, quando na janela de transferências do meio do ano passado, o time de Manchester não conseguiu acertar com nenhum dos alvos que Mou tinha definido.

O acordo entre os dois clubes já foi feito e a única coisa que separa Maguire da oficialização no United é o exame médico, que deve ser realizado em breve.

Veja abaixo a lista atualizada dos 10 zagueiros mais caros da história do futebol.