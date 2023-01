Manchester City x Manchester United: quem venceu mais vezes na história do dérbi?

Com o resultado do último jogo, os Red Devils permanecem bem a frente nos confrontos diretos no clássico inglês

Jogando em casa, o Manchester United saiu atrás no placar, mas não se abateu, e venceu o Manchester City por 2 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, em uma grande partida de Rashford.

O United foi melhor no primeiro tempo, mas viu o City voltar melhor para a segunda etapa, e abrir o placar com Grealish, após bela jogada de Kevin De Bruyne. Os Red Devils empataram com Bruno Fernandes em um lance muito polêmico. Quatro minutos depois do empate, Rashford virou a partida e decretou o resultado final em Old Trafford.

Com a vitória, o Manchester United chega a 38 pontos. A clube agora é o terceiro colocado da Premier League, com um ponto a menos que o próprio City. Os Red Devils emplacaram nove vitórias seguidas em jogos oficiais. Esta é a maior sequência de triunfos da equipe desde a saída de Alex Ferguson.

Quem venceu mais vezes na história do dérbi de Manchester?

(C)Getty Images

Com o resultado, o United permanece bem a frente nos confrontos direitos no dérbi de Manchester. Em 189 clássicos disputados na história, os Red Devils levaram a melhor em 78 partidas; o City em 58 jogos e 53 empates.

Os números, ainda, mostram que o United leva a vantagem em todas as competições, inclusive na Premier League - exceto na Copa da Liga Inglesa. Agora, o confronto fica equilibrado nos gols marcados para cada lado, já que o United marcou 271 gols e o City 264.

Porém, o Manchester City aplicou, duas vezes, um 6 a 1 em pleno Old Trafford. Uma dessas goleadas foi um emblemático jogo onde Mario Balotteli, que marcou dois gols, comemorou com uma camisa escrita: "Why always me? (Por que sempre eu?)".

De todo modo, o clássico de Manchester é um dos jogos mais esperados durante a temporada.