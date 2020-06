Manchester City x Arsenal: como Arteta trouxe um pouco de Guardiola aos Emirates

Pela primeira vez, o ex-assistente do City encara seu mentor; azar do City e sorte dos Gunners

Seis meses depois de deixar o Etihad Stadium, Mikel Arteta finalmente retorna à sua antiga casa para um desafio diferente. Treinando o , ele desafia seu ex-mentor, Pep Guardiola, nesta quarta-feira, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Acompanhe no tempo real da Goal esta grande partida.

Assista a Premier League ao vivo ou quando quiser! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em seu último dia no centro de treinamentos do , antes do Natal de 2019, o espanhol estava em lágrimas. Foram três anos como assistente técnico de Guardiola, ajudando muito fora de campo no domínio nacional dos citizens nos últimos anos.

Mais times

Alguns jogadores como Raheem Sterling e Leroy Sané creditam justamente à Arteta algumas melhorias em seus desempenhos. Mas então veio o Arsenal e o espanhol não podia ignorar a ligação do clube que ele tem uma forte conexão.

"Ele ama o Arsenal", admitiu Guardiola, que agora tem um ex-mentor como assistente técnico. "Ele atou lá por muitos anos. Era o sonho dele voltar lá desde o princípio. Este desafio veio e ele teve que aceitar".

Será a grande oportunidade para Arteta demonstrar duas coisas: sua evolução como treinador, que ele já estava demonstrando antes da paralisação, e seu trabalho durante o longo período sem jogos devido a pandemia da Covid-19. Por outro lado, o City poderá ter uma maior noção do quanto que foi perdido com a saída do espanhol de 38 anos.

Quando se aposentou, Arteta tinha várias opções, mas ele escolheu aprender com Guardiola. Trabalhar com Guardiola "é como fazer um mestrado em futebol", disse uma fonte à Goal. Arteta sabia disso. E os Citizens sabiam, no momento em que ele se juntou ao corpo técnico do time, que o espanhol seria um treinador muito bom no futuro.

Arteta não esconde a admiração que tem pelo catalão. Perguntado sobre o que torna o treinador do City tão especial, ele disse: "Em primeiro lugar são os valores dele como pessoa, que ficam na frente de tudo. A maneira como ele trata os jogadores, as pessoas, como ele cuida do clube quando ele está lá. O segundo são as ideias claras que ele tem, como ele as implementa e o plano que ele prepara para fazer isso".

E embora ele afirme que copiar a filosofia de Guardiola seria uma coisa ruim, o espanhol certamente está implementando uma mudança de cultura no time do norte de Londres, baseado nas ideias do catalão. Em apenas seis meses, ele construiu um ótimo relacionamento com os jogadores do Arsenal, que estavam desacreditados sob o comando de Unai Emery.

"Está sendo um desafio para todos nós", admitiu Arteta antes do jogo desta quarta-feira. "Tem sido um desafio desde que entrei, devido à situação em que estávamos, mas acho que demos muitos passos adiante. Tentamos mudar a energia que tínhamos em todo o lugar, mesmo em nosso estádio com os jogadores e com a equipe, e eu fiquei muito positivo na maneira como desenvolvíamos as coisas."

Mais artigos abaixo

Desde que Arteta foi contratado, o Arsenal conquistou 17 pontos em 10 jogos. A vitória contra o City significaria que apenas o futuro campeão acumulou mais pontos no mesmo período de tempo. E o grande desafio do espanhol é trazer ao Emirates Stadium os anos dourados que os Gunners tiveram com Arsene Wenger.

"Esse entusiasmo é contagiante para todos", afirmou David Luiz. "O que Mikel está tentando construir é algo grande e eu realmente acredito em sua filosofia. Ele tentou nos ajudar, nos dar a direção e nos ajudou a viver a vida, como estar dentro do clube, e para mim, isso é muito importante."