Manchester City x Wydad Casablanca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City encerrou a temporada 2024/25 sem conquistar nenhum título, após terminar o Campeonato Inglês na terceira colocação, com 13 pontos a menos que o campeão Liverpool. No entanto, os Citizens asseguraram uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo de Clubes por terem vencido a UEFA Champions League em 2022/23.

Do outro lado, o Wydad Casablanca chega ao torneio como tricampeão africano e com três vitórias consecutivas no Campeonato Marroquino. Apesar disso, a equipe foi derrotada em amistosos recentes contra Sevilla e Porto, ambos pelo placar de 1 a 0.

Na próxima rodada da Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City enfrentará o Al Ain no dia 22 de junho e encerra sua participação na fase de grupos diante da Juventus, no dia 26. Já o Wydad Casablanca terá como adversários a Juventus e o Al Ain, em busca de uma vaga na próxima fase. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Marmoush e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Harkass, Boutouil e Boucheta; Moubarik e Zemraoui; Rayhi, Mailula e Sakhi; Obeng. Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

Desfalques

Manchester City

De Bruyne acertou com o Napoli e está fora do torneio.

Wydad Casablanca

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Manchester City x Wydad Casablanca

Mundial de Clubes - Grupo G Lincoln Financial Field

