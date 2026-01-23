Manchester City x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Um Manchester City inusitadamente fora de forma recebe o lanterna Wolves em uma partida do Campeonato Inglês onde eles simplesmente não podem perder.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Manchester City x Wolverhampton, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Manchester City x Wolverhampton

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (24), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você está viajando para o exterior ou apenas deseja acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, pode encontrar restrições geográficas. É aqui que uma Rede Virtual Privada (VPN) é útil.

Um VPN, como o NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada online. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia dos melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Manchester City x Wolverhampton

Premier League - Premier League Etihad Stadium

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília).

Contexto da partida

Não é exagero sugerir que o Manchester City está em uma espécie de crise. Os Citizens conquistaram quatro títulos consecutivos da Premier League entre 2021 e 2024, mas foram destronados na última temporada, e uma disputa pelo título desta vez parece improvável. O time de Pep Guardiola conquistou apenas três pontos nas últimas quatro partidas da liga e se encontra sete pontos atrás do líder Arsenal. A derrota mais recente no Campeonato Inglês foi particularmente dolorosa, 2 a 0 em Old Trafford contra o Manchester United.

Getty Images

O Wolves não está muito melhor, mas há sinais de vida nos últimos jogos. Eles estão invictos em suas últimas cinco partidas em todas as competições, uma sequência que incluiu empates com Everton, Manchester United e Newcastle, a primeira vitória da temporada na liga contra o West Ham e uma goleada de 6 a 1 sobre o Shrewsbury na 3ª rodada da FA Cup.

Getty Images

Desfalques e estatísticas

O City ainda está sem os defensores lesionados Josko Gvardiol, John Stones e Rúben Dias. Savinho, Oscar Bobb, Matheus Nunes, Mateo Kovacic e Nico Gonzales também estão fora.

O Wolves deve ficar sem Jean-Ricner Bellegarde, Toti e Leon Chiwome.

Apesar das dificuldades, o City ainda tem 14 gols em suas últimas cinco partidas em todas as competições.

Erling Haaland tem apenas um gol em seus últimos oito jogos, e foi um pênalti contra o Brighton em um empate 1 a 1.

O Wolves é o primeiro time do Campeonato Inglês a ficar quatro jogos invicto enquanto está na lanterna desde o West Brom em 2018.

Getty Images

Notícias dos times e escalações

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificações