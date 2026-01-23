Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoWolverhampton
ASSISTA COM O

Manchester City x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Como assistir à partida do Campeonato Inglês entre Manchester City x Wolverhampton, além do horário de início e notícias das equipes

Um Manchester City inusitadamente fora de forma recebe o lanterna Wolves em uma partida do Campeonato Inglês onde eles simplesmente não podem perder.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Manchester City x Wolverhampton, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Manchester City x Wolverhampton

Manchester City e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (24), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você está viajando para o exterior ou apenas deseja acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, pode encontrar restrições geográficas. É aqui que uma Rede Virtual Privada (VPN) é útil.

Um VPN, como o NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada online. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia dos melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma Rede Virtual PrivadaObtenha o NordVPN

Horário de início de Manchester City x Wolverhampton

crest
Premier League - Premier League
Etihad Stadium

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília)

Contexto da partida

Não é exagero sugerir que o Manchester City está em uma espécie de crise. Os Citizens conquistaram quatro títulos consecutivos da Premier League entre 2021 e 2024, mas foram destronados na última temporada, e uma disputa pelo título desta vez parece improvável. O time de Pep Guardiola conquistou apenas três pontos nas últimas quatro partidas da liga e se encontra sete pontos atrás do líder Arsenal. A derrota mais recente no Campeonato Inglês foi particularmente dolorosa, 2 a 0 em Old Trafford contra o Manchester United. 

Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

O Wolves não está muito melhor, mas há sinais de vida nos últimos jogos. Eles estão invictos em suas últimas cinco partidas em todas as competições, uma sequência que incluiu empates com Everton, Manchester United e Newcastle, a primeira vitória da temporada na liga contra o West Ham e uma goleada de 6 a 1 sobre o Shrewsbury na 3ª rodada da FA Cup. 

Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

Desfalques e estatísticas

O City ainda está sem os defensores lesionados Josko Gvardiol, John Stones e Rúben Dias. Savinho, Oscar Bobb, Matheus Nunes, Mateo Kovacic e Nico Gonzales também estão fora. 

O Wolves deve ficar sem Jean-Ricner Bellegarde, Toti e Leon Chiwome. 

Apesar das dificuldades, o City ainda tem 14 gols em suas últimas cinco partidas em todas as competições.

Erling Haaland tem apenas um gol em seus últimos oito jogos, e foi um pênalti contra o Brighton em um empate 1 a 1.

O Wolves é o primeiro time do Campeonato Inglês a ficar quatro jogos invicto enquanto está na lanterna desde o West Brom em 2018. 

haalandGetty Images

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Wolverhampton

Manchester CityHome team crest

4-1-4-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestWOL
25
G. Donnarumma
82
R. Lewis
15
M. Guehi
45
A. Khusanov
33
N. O'Reilly
42
A. Semenyo
20
B. Silva
10
R. Cherki
16
Rodri
11
J. Doku
9
E. Haaland
1
J. Sa
4
S. Bueno
15
Y. Mosquera
37
L. Krejci
11
H. Hwang
3
H. Bueno
7
Andre
36
M. Mane
38
J. Tchatchoua
8
J. Gomes
14
T. Arokodare

3-4-2-1

WOLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico dos confrontos diretos

MCI

Outros

WOL

4

Vitórias

0

Empate

1

13

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificações

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
0