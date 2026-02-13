Manchester City x Salford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Manchester City e Salford se enfrentam neste sábado (14), às 12h (horário de Brasília), em compromisso válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2025/26. O jogo será realizado no Etihad Stadium, em Manchester.
Vivo em todas as competições da temporada, o Manchester City busca dar mais um passo em busca de conquistas. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, somando todas as competições, os Citizens tentam aproveitar a força de jogar em casa e a fragilidade do adversário para triunfar outra vez.
Sexto colocado da quarta divisão inglesa, o Salford sabe do páreo duríssimo que terá pela frente no Etihad. Desafiando todas as probabilidades, os Ammies miram seguir adiante na Copa da Inglaterra, depois de já terem passado por Lincoln City, Leyton Orient e Swindon nas fases anteriores.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Como assistir Manchester City x Salford - Canais de TV e transmissões ao vivo
A partida entre Manchester City e Salford será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
Que horas começa Manchester City x Salford
Prováveis escalações
Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Alleyne, Aké; Nico González, Reijnders, Cherki; Foden, Marmoush, Semenyo. Técnico: Pep Guardiola
Salford: Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Butcher; Longelo-Mbule, Woodburn, Grant, N'Mai; Graydon, Udoh. Técnico: Karl Robinson
Desfalques do Manchester City
Gvardiol, Kovacic, Doku e Savinho permanecem lesionados.
Desfalques do Salford
Bird, Edwards, Oluwo, Rose e Harris estão no departamento médico.