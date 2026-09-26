O Manchester City se pronunciou pela primeira vez de forma detalhada sobre as notícias de que o clube teria sido considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League. Em carta aberta aos torcedores, o presidente Khaldoon Al Mubarak ressalta que o City segue totalmente convencido de sua inocência.

The Athletic informou na sexta-feira que o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações que pesam contra o gigante inglês. O caso gira em grande parte em torno de supostas infrações no período entre 2009 e 2018, mas, segundo Al Mubarak, o processo jurídico ainda está longe de terminar.

"O processo da Premier League ainda está longe de ser concluído, e nossa confiança e nossa determinação para provar a inocência do clube são tão fortes quanto no início de tudo isso", escreveu o presidente. Com isso, Al Mubarak deixa claro que a notícia de sexta-feira não mudou em nada a posição do Manchester City.

O presidente enfatiza que gostaria de dar muito mais explicações à torcida sobre a posição do clube. "Há tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês para fazê-los entender por que temos tanta certeza da nossa posição. Mas, por causa do sigilo rigoroso do processo jurídico e da nossa determinação em respeitá-lo, não posso fazer isso neste momento."

Segundo Al Mubarak, até a carta aberta passou por várias revisões jurídicas antes de ser divulgada. Por isso, ele pede aos torcedores que leiam com atenção os comunicados que o Manchester City publicou na sexta-feira e anteriormente, em fevereiro de 2023, porque, segundo ele, "cada palavra importa e continua valendo".

Em sua carta, Al Mubarak também critica pessoas que, segundo ele, tiraram conclusões rápido demais. "Embora algumas pessoas tenham tirado rapidamente suas próprias conclusões e haja tanto barulho ao nosso redor, nada mudou. Já superamos desafios juntos antes e saímos deles mais fortes."

Ainda não está claro quais serão as consequências para o Manchester City em caso de uma eventual condenação definitiva. Segundo a BBC, os títulos conquistados pela potência inglesa provavelmente não correm risco, mas exclusão da Premier League e uma multa gigantesca aparecem como desfechos prováveis.

Por enquanto, o Manchester City segue sustentando a posição de que o clube não violou as regras financeiras e de que há provas suficientes para demonstrar isso. Al Mubarak encerra sua carta com um apelo aos torcedores para que sigam apoiando o clube: "Ainda há muitos que querem minar o momento do nosso clube. Não vamos lhes dar essa chance."