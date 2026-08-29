Manchester City ou Tottenham Hotspur? Cody Gakpo bate o martelo e tem preferência clara

O Manchester City está tratando seriamente da contratação de Cody Gakpo. Segundo Fabrizio Romano, o clube inglês já chegou a um acordo pessoal com o atacante do Liverpool e vê o internacional da seleção da Holanda como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo.

Liverpool e City estão atualmente em conversas sobre o valor da transferência a ser pago. A versatilidade de Gakpo o torna interessante para o técnico Enzo Maresca. O atacante de 27 anos pode atuar como ponta pela esquerda e pela direita, além de também poder ser utilizado como centroavante.

Enquanto isso, o Liverpool não está disposto a liberar Gakpo com facilidade. O clube só quer colaborar com uma transferência se antes contratar um substituto à altura. Com Bradley Barcola, o Liverpool já tem ao seu alcance um reforço importante para o ataque.

Ismaïla Sarr também está fortemente no radar do Liverpool. O clube inglês tem interesse no atacante do Crystal Palace. Segundo Romano, já foi feita uma proposta por ele no valor equivalente a 58 milhões de euros.

O interesse em Yankuba Minteh, por outro lado, parece ter esfriado. Uma primeira proposta de 50 milhões de libras foi rejeitada, e o Liverpool também viu uma oferta aumentada de 60 milhões de libras ser descartada pelo Brighton.

Com isso, surgiu uma situação interessante para Gakpo. O Tottenham Hotspur também tem interesse no internacional da seleção da Holanda e já havia chegado a um acordo pessoal com ele em julho. Gakpo tem contrato em Anfield até meados de 2030.



