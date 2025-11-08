+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Felipe Proença

Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Grandes protagonistas da Premier League nos últimos anos, clubes fazem o fechamento da 11ª rodada neste domingo

Manchester City e Liverpool entram em campo neste domingo (9), às 13h30 (horário de Brasília), em confronto que fecha a 11ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester, e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Na vice-liderança da Premier League com 19 pontos somados, o Manchester City vive uma certa crescente na campanha. Com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, os Citizens miram mais um triunfo para seguirem ensaiando uma perseguição ao líder Arsenal.

Com só um ponto a menos que o adversário, o Liverpool vem logo atrás, na terceira posição da tabela e tenta construir uma sequência positiva para ganhar confiança. Até vencerem o Aston Villa na última rodada, os Reds vinham de quatro derrotas seguidas na competição.

Prováveis escalações

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Nico González; Cherki, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot

Desfalques

Manchester City

Kovacic permanece lesionado.

Liverpool

Alisson, Leoni, Frimpong e Bajcetic continuam no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 9 de novembro de 2025
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra
  • Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro), Dan Cook e Stuart Burt (assistentes), Sam Barrott (quarto árbitro), Michael Oliver (VAR) e Tim Wood (assistente VAR)
