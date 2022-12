Manchester City x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa da Liga

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico inglês na área! Após a pausa para a Copa do Mundo, Manchester City e Liverpool voltam a campo na tarde desta quinta-feira (22), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os jogadores de Pep Guardiola eliminaram o Chelsea do torneio por 2 a 0, enquanto os Reds venceram o Derby County nos pênaltis após o empate sem gols no tempo normal.

No último treinamento da equipe antes do jogo, o técnico Guardiola teve o retorno de Nathan Ake, Rodri e Laporte, que atuaram na Copa do Mundo, e podem ganhar alguns minutos em campo.

Do outro lado, o técnico Klopp trata como dúvida as presenças de Alisson Becker, Fabinho, Trent Alexander-Arnold e Henderson, que disputaram o Mundial do Qatar, mas já retornaram ao clube.

"Henderson já está treinando aqui. Virgil (Van Dijk) está treinando aqui, mas acho que não vamos tentar isso. Henderson veremos, Trent (Alexander-Arnold) veremos”, disse o alemão.

Em 192 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 93 vitórias, contra 49 do City, além de 51 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2022/23, os Reds venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ortega; Lewis, Katongo, Charles, S. Gomez; Palmer, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Borges.

Escalação do provável Liverpool: Kelleher; Ramsay, J. Gomez, Phillips, Tsimikas; Elliott, Bajcetic, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Carvalho.

Desfalques

Manchester City

Julian Alvarez, Rodri , Aymeric Laporte , Manuel Akanji e Nathan Ake, que defenderam suas respectivas seleções, ganharam alguns dias de descanso.

Liverpool

Diogo Jota, Arthur e Luis Diaz, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, ING