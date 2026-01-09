Manchester City x Exeter: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26

Manchester City e Exeter se enfrentam neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília), em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26, no Etihad Stadium, em Manchester.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Manchester City x Exeter ao vivo

O jogo entre Manchester City e Exeter será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Manchester City x Exeter: informações da partida

Copa da Inglaterra - FA Cup Etihad Stadium

Contexto do jogo

O Manchester City de Pep Guardiola perdeu fôlego na disputa pelo título da Premier League após empatar três partidas consecutivas contra o Sunderland, Chelsea e Brighton. A volta aos gramados pela Copa da Inglaterra surge como uma possível distração positiva para o City. Ainda assim, é importante destacar que a equipe vinha de uma sequência de oito vitórias seguidas em todas as competições antes de tropeçar.

Guardiola, porém, tem motivos para preocupação no setor defensivo. Josko Gvardiol e Rúben Dias sofreram lesões sérias e se juntaram a John Stones no departamento médico. Com isso, o City precisou antecipar o retorno do jovem zagueiro Max Alleyne, de 20 anos, que estava emprestado ao Watford e deve iniciar a partida. No ataque, como de costume, a principal referência é Erling Haaland. O artilheiro norueguês já marcou 26 gols em 27 jogos na temporada, somando todas as competições.

Getty Images

Do outro lado, o Exeter entra em campo motivado para um dos jogos mais importantes de sua história recente diante de um adversário de peso. A equipe ocupa atualmente a 14ª posição na terceira divisão inglesa, mas está a apenas nove pontos da zona de playoffs de acesso. O momento também é positivo: são três partidas de invencibilidade e três vitórias nos últimos cinco compromissos.

Na fase anterior da FA Cup, Jack Aitchison marcou dois gols contra o Wycombe, antes de Akeel Higgins e Jayden Wareham fecharem o placar. Com 11 gols em 30 jogos na temporada, Wareham é a principal esperança ofensiva dos Grecians para surpreender o Manchester City.

Getty Images

Prováveis escalações

Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké; Nico González; McAidoo, Cherki, Gray, Reigan Heskey; Mukasa. Técnico: Pep Guardiola

Exeter: Whitworth; Sweeney, Fitzwater, Turns; Niskanen, Doyle-Hayes, Brierley, McMillan; Cole, Aitchison; Wareham. Técnico: Gary Caldwell

Desfalques do Manchester City

Rúben Dias, Stones, Gvardiol, Kovacic, Savinho e Bobb estão lesionados, enquanto Aït-Nouri e Marmoush permanecem disputando a Copa Africana de Nações por Argélia e Egito, respectivamente.

Desfalques do Exeter

Yfeko, Andrew, Rydel e Magennis se encontram no departamento médico.

Forma atual