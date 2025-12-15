Manchester City x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

O Manchester City recebe o Brentford nesta quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa começou a jogar a competição a partir da terceira fase, quando enfrentou o Huddersfield fora de casa e ganhou por 2 a 0, com gols de Phil Foden (18') e Savinho (74'). Já nas oitavas de final, a equipe do treinador Pep Guardiola pegou o Swansea, fora de casa, e levou a melhor por 3 a 1, de virada: Gonçalo Franco começou marcando para os anfitriões aos 12 minutos, mas ainda no primeiro tempo Jéremy Doku empatou (39'), Omar Marmoush virou (77') e Rayan Cherki (90+4') sacramentou a vitória dos Citizens. A equipe agora busca ganhar dos seus adversários para avançar às semifinais.
Do outro lado, o Brentford começou a jogar a Copa da Liga Inglesa na segunda fase, quando venceu o Bournemouth, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Fábio Carvalho (34') e Igor Thiago (65'). Na terceira fase, os Bees empataram com o Aston Villa, em casa, por 1 a 1 no tempo regulamentar (gols de Aaron Hickey, para o Brentford, e Harvey Elliott, para o Villa), enquanto levaram a melhor por 4 a 2 nos pênaltis. Já nas oitavas de final, o Brentford goleou o Grismby Town, equipe da quarta divisão que ganhou do Manchester United na terceira fase, por 5 a 0, com gols de Mathias Jensen (22'), Keane Lewis-Potter (26'), Reiss Nelson (43'), Fábio Carvalho (54') e Nathan Collins (75'). Os visitantes agora tem a chance de desbancar o favoritismo do City e serem uma das quatro últimas equipes a buscar o título da competição.
Prováveis escalações
Manchester City: Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Oscar Bobb, Rayan Cherki, Savinho; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola
Brentford: Hákon Rafn Valdimarsson; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Rico Henry; Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk; Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews
Desfalques
Manchester City
Lesionados: Mateo Kovacic, John Stones e Rodri. Dúvidas: Jéremy Doku.
Brentford
Lesionados: Josh Dasilva, Antoni Milambo e Fábio Carvalho.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 17 de novembro de 2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester - Inglaterra