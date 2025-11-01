Manchester City x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Manchester City e Bournemouth se enfrentam neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Swansea City por 3 a 1, o Manchester City volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em quinto lugar, com 16 pontos, os Citizens estão a seis pontos do líder Arsenal. Em nove jogos no torneio, acumula cinco vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 59%.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola terá os retornos de Erling Haaland e Rodri, baixas no meio da semana.

Por outro lado, o Bournemouth é o segundo colocado do Campeonato Inglês, com 18 pontos. Até aqui, a equipe registra cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bruno Silva, Reijnders; Phil Foden, Savinho e Haaland.

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo e Kroupi.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Bournemouth

Evanilson está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Etihad Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City soma 21 vitórias, contra uma do Bournemouth, além de dois empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, os Citizens venceram por 3 a 1.

