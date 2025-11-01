+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBournemouth
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Manchester City x Bournemouth: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Bournemouth se enfrentam neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming  (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Swansea City por 3 a 1, o Manchester City volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em quinto lugar, com 16 pontos, os Citizens estão a seis pontos do líder Arsenal. Em nove jogos no torneio, acumula cinco vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 59%.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola terá os retornos de Erling Haaland e Rodri, baixas no meio da semana.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Everton crest
Everton
EVE

Por outro lado, o Bournemouth é o segundo colocado do Campeonato Inglês, com 18 pontos. Até aqui, a equipe registra cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Gonzalez; Bruno Silva, Reijnders; Phil Foden, Savinho e Haaland.

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo e Kroupi.

Escalações de Manchester City x Bournemouth

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBOU
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
24
J. Gvardiol
3
R. Dias
47
P. Foden
14
N. Gonzalez
10
R. Cherki
11
J. Doku
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
1
D. Petrovic
20
A. Jimenez
3
A. Truffert
18
B. Diakite
5
M. Senesi
7
C
D. Brooks
8
A. Scott
16
M. Tavernier
24
A. Semenyo
12
T. Adams
22
E. Kroupi

4-2-3-1

BOUAway team crest

MCI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

BOU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Iraola

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Bournemouth

Evanilson está lesionado.

Quando é?

  • Data: domingo, 02 de novembro de 2025
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium - Londres, ING 

Retrospecto recente

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

BOU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City soma 21 vitórias, contra uma do Bournemouth, além de dois empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, os Citizens venceram por 3 a 1.

MCI

Outros

BOU

4

Vitórias

0

Empate

1

13

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0