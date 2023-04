Manchester City x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Bayern de Munique na tarde desta terça-feira (11), a partir das 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A volta está marcada para o dia 19, em Munique. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Ainda sem perder na Liga dos Campeões - com cinco vitórias e três empates-, o Manchester City encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 14 pontos, cinco a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado, enquanto nas oitavas de final atropelou o RB Leipzig por 8 a 1 no placar agregado.

Na temporada 2020/21, com Pep Guardiola no comando, o clube inglês chegou à final como favorito contra o Chelsea, porém os Blues venceram por 1 a 0. Agora, em busca do título inédito para o Manchester City, o técnico catalão foi só elogios ao Bayern, que já conquistou cinco vezes o troféu da Champions League.

"Queremos tentar [vencer a competição]. É uma honra estar aqui contra um clube de elite como o Bayern de Munique. Não podemos dar as coisas como certas. O importante é estar aqui, fazer o nosso melhor e tentar ser perfeito para obter um bom resultado", afirmou Guardiola.

"Vimos os três ou quatro jogos que o Bayern disputou sob o comando de Tuchel. Talvez eles tentem algo novo. Eles têm qualidade em todos os departamentos. Vai ser difícil. Estou focando no que temos que melhorar para fazer bem", completou.

Do outro lado, o Bayern de Munique está com 100% de aproveitamento na Champions League. Depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo C, com 18 pontos (seis vitórias), a equipe alemã eliminou o PSG nas oitavas de final (3 a 0 no agregado).

O histórico do confronto é muito equilibrado. Até o momento, foram três vitórias para cada lado. No último encontro, válido pela fase de grupos da Champions League 2014/15, os Citizens venceram por 3 a 2. Vale lembrar que a única vez em que os Bávaros foram derrotados no Etihad foi em outubro de 2013, por 3 a 1, quando a equipe ainda era comandada por Pep Guardiola, atual técnico do City. Agora, pela primeira vez na história, os dois times se enfrentam em um confronto eliminatório na Liga dos Campeões.

A campanha do Manchester City na Champions 2022/23

Sevilla 0 x 4 Manchester City - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

- primeira rodada, 6 de setembro de 2022 Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

2 x 1 Borussia Dortmund - segunda rodada, 14 de setembro de 2022 Manchester City 5 x 0 Copenhagen - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

5 x 0 Copenhagen - terceira rodada, 5 de outubro de 2022 Copenhagen 0 x 0 Manchester City - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Borussia Dortmund 0 x 0 Manchester City - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Manchester City 3 x 1 Sevilla - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

3 x 1 Sevilla - sexta rodada, 2 de novembro de 2022 RB Leipzig 1 x 1 Manchester City - oitavas de final (ida), 22 de fevereiro de 2023

Manchester City 7 x 0 RB Leipzig - oitavas de final (volta), 14 de março de 2023

A campanha do Bayern de Munique na Champions 2022/23

Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique - primeira rodada, 7 de setembro de 2022

- primeira rodada, 7 de setembro de 2022 Bayern de Munique 2 x 0 Barcelona - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

2 x 0 Barcelona - segunda rodada, 13 de setembro de 2022 Bayern de Munique 5 x 0 Viktoria Plzen - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

5 x 0 Viktoria Plzen - terceira rodada, 4 de outubro de 2022 Viktoria Plzen 2 x 4 Bayern de Munique - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

- quarta rodada, 12 de outubro de 2022 Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

- quinta rodada, 26 de outubro de 2022 Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão - sexta rodada, 1 de novembro de 2022

2 x 0 Inter de Milão - sexta rodada, 1 de novembro de 2022 PSG 0 x 1 Bayern de Munique - oitavas de final (ida), 14 de fevereiro de 2023

- oitavas de final (ida), 14 de fevereiro de 2023 Bayern de Munique 2 x 0 PSG - oitavas de final (volta), 8 de março de 2023

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Mané; Müller. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Manchester City

Phil Foden se recupera após ter seu apêndice removido e está fora.

Bayern de Munique

Eric-Maxim Choupo-Moting, com problema no joelho, é desfalque.

Quando é?