Manchester City x Al Ain: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Manchester City e Al Ain se enfrentam neste domingo (22), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Manchester City x Al-Ain online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City volta a campo em busca da segunda vitória, que pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final. Na última rodada da fase de grupos, a equipe inglesa enfrentará a Juventus, no dia 26, em duelo que pode definir o primeiro lugar do grupo.

Por outro lado, o Al Ain tenta se recuperar da dura derrota por 5 a 0 para a Juventus na primeira rodada. Agora, a equipe dos Emirados Árabes Unidos busca a reabilitação para seguir com chances de avançar à próxima fase. No momento, ocupa a lanterna do Grupo G e enfrentará o Wydad Casablanca no encerramento da fase de grupos.

Manchester City: Ederson; Vitor Reis (Rubén Dias), Nathan Aké e John Stones; O'Reilly, Reijnders (Rodri), Rayan Cherki e Phil Foden; Savinho, Marmoush (Haaland) e Doku.

Al Ain: Rui Patricio; Traore, Yong-Woo, Kouadio, Zabala e Ratnik; Alejandro Romero, Rami Rabia e Rahimi; Kodjo Laba e Matias Palacios.

Desfalques

Manchester City

Mateo Kovacic está lesionado.

Al-Ain

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Manchester City x Al-Ain

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

MCI Um ALA 1 0 Empate 0 Al-Ain 0 - 3 Manchester City 3 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação