Manaus x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manaus encara o São José na tarde deste domingo (18), a partir das 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Vindo de derrota, o Manaus despencou na tabela e caiu para o 15º lugar, com 9 pontos. A equipe quer mostrar a sua força em casa para se recuperar na competição.

O São José, por sua vez, também perdeu na rodada passada e foi para a sexta posição, com 12 pontos. O time gaúcho vai em busca de um triunfo para tentar entrar no G-4.

Prováveis escalações

Manaus: Reynaldo, Gilson, Gabriel Lima, Gustavo, Luiz Fernando, Cardoso, Douglas, Lucas Mota, Klenisson, Luis Felipe e Renan.

São José: Fábio, Pabulo, Kayan, José Welinton, Thalys, Bruno, Alessandro, Sillas, Karl, Nonato e Lucas Cunha.

Desfalques

Manaus

Sem desfalques confirmados.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?