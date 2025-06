Mamelodi Sundowns FC x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mamelodi Sundowns FC e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela terceira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Mamelodi Sundowns FC x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Empatado em pontos com o Borussia Dortmund,ambos com quatro, mas levando vantagem no saldo de gols, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira precisando vencer o Mamelodi Sundowns para garantir a liderança do Grupo F.

O Tricolor assegura o primeiro lugar da chave se vencer e o Borussia Dortmund empatar ou perder para o Ulsan HD. Caso as duas equipes vençam seus respectivos jogos, a definição do primeiro colocado será decidida no saldo de gols.

A única combinação que elimina o Fluminense da competição é uma derrota para o Mamelodi Sundowns somada a qualquer pontuação conquistada pelos alemães diante do Ulsan.

Até o momento, a equipe comandada por Renato Gaúcho empatou sem gols com o Borussia Dortmund e venceu o Ulsan HD por 4 a 2 nos dois primeiros jogos disputados no Mundial de Clubes.

Na terceira colocação do Grupo F com três pontos, o Mamelodi Sundowns entra em campo contra o Fluminense precisando vencer para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa Intercontinental. Além do triunfo, a equipe sul-africana torce para que o confronto entre Borussia Dortmund e Ulsan HD não termine empatado. Até aqui, o Sundowns venceu o Ulsan HD por 1 a 0 e foi superado pelo Borussia Dortmund por 4 a 3.

"Eu vi, claro, o jogo do Fluminense com o Borussia, mas não estudei eles a fundo. Fui ver o Fluminense jogar duas vezes no Brasil, mas com outro treinador, outra história. O nível dos jogadores é o mesmo. Time muito competitivo, liderado por um treinador muito forte, com capacidade para mobilizar os jogadores e de um país onde o futebol teve um grande crescimento nos últimos anos", afirmou o técnico Miguel Cardoso.

Mamelodi Sundowns FC: Willians; Kekana, Cupido, Mudau e Lunga; Allende, Mokoena e Zwane; Matthews, Lucas Ribeiro e Rayners.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Gabriel Fuentes, Martinelli; Nonato, Ganso; Arias, Keno e Cano.

Desfalques

Mamelodi Sundowns FC

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Yeferson Soteldo está machucado.

Que horas começa Mamelodi Sundowns FC x Fluminense

Mundial de Clubes - Grupo F Hard Rock Stadium

