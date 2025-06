Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (21), no TQL Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (21), às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio, pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após estrear com um empate sem gols diante do Fluminense, o Borussia Dortmund tenta conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. Com um ponto somado, o clube alemão ocupa a vice-liderança do Grupo F e enfrenta o Ulsan HD na última rodada da fase de grupos, marcada para o dia 25.

Do outro lado, o Mamelodi Sundowns começou bem a competição. A equipe sul-africana venceu o Ulsan HD por 1 a 0 na estreia e pode garantir vaga antecipada nas oitavas de final com um novo triunfo neste sábado. Na rodada final, também no dia 25, o Sundowns terá pela frente o Fluminense. Vale lembrar que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase do torneio.

Mamelodi Sundowns: R. Williams; K. Mudau, Kekana, Lebusa e A. Modiba; Allende, Mokoena, Lucas Ribeiro e Rayners; Arthur Sales e Matthews.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt, Karim Adeyemi e Serhou Guirassy.

Desfalques

Mamelodi Sundowns FC

Sem desfalques confirmados.

Borussia Dortmund

Emre Can, Nico Schlotterbeck e Salih Özcan estão no departamento médico.

Que horas começa Mamelodi Sundowns FC x Borussia Dortmund

Mundial de Clubes - Grupo F TQL Stadium

