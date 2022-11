O que é a maldição do atual campeão que ameaça a França na Copa do Mundo?

Últimos defensores do título tiveram problemas e foram para casa precocemente

Estaria o destino da França na Copa do Mundo de 2022 já traçado? Pode parecer loucura dizer isso com apenas um jogo disputado - e que terminou com a vitória dos Bleus t -, mas os atuais campeões estão correndo risco de não passar da fase de grupos no Mundial do Qatar. E, por mais doido que isso pareça, tem um motivo: uma maldição do atual campeão.

Todo amante do futebol sabe que este é um esporte extremamente supersticioso. Jogadores, treinadores e torcedores, todos têm suas ideias do que pode e não pode ser feito antes de um jogo importante. Mas, e quando isso está além do nosso alcance? Aí fica um pouco mais complicado. E é justamente com isso que a França, vencedora da Copa de 2018, está lidando em 2022.

O que é a maldição do campeão na Copa do Mundo?

Atual campeã do mundo, a seleção francesa precisa quebrar uma "maldição" se quiser se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo. Isso porque, em um passado recente, as atuais campeãs mundiais não passaram da primeira fase na Copa do Mundo seguinte ao triunfo.

Começando com a França, campeã da Copa de 1998, e passando por todos os campeões desde então - com exceção do Brasil -, todas as quatro seleções que defendiam o título mundial, caíram ainda na primeira fase, mesmo as que tinham um favoritismo claro.

As vítimas desta maldição são a própria França, campeã em 1998 e eliminada na fase de grupos em 2002; Itália, campeão em 2006 e fora do mata-mata de 2010; Espanha, defendendo o título de 2010 e caindo na primeira fase em 2014; e Alemanha, tetra no Brasil em 2014, e eliminada no grupo na Rússia em 2018. E foi justamente a seleção alemã, que conseguiu o feito de avançar ao mata-mata com o atual campeão pela última vez, em 1994, quando alcançou as quartas após o título de 1990.

Ah, mas e o Brasil em 1994 e 2002? O Brasil, desde então, é a única seleção a ter "vencido" a força dessa maldição do campeão. Em 1998, após o tetra, a Amarelinha chegou à grande final, quando perdeu para a França, e em 2006, após o penta, foi eliminada apenas nas quartas de final. A única vez que a seleção brasileira deu esse vexame de ser atual campeã e acabou eliminada na primeira fase foi em 1966, após duas conquistas seguidas em 1958 e 1962.

Maldição mais leve e sem vexame

Indo um pouco mais para trás, uma outra maldição, um pouco menos pesada, vem justamente desde o bicampeonato do Brasil mencionado logo acima. Desde então, nenhuma seleção que defendia o título conseguiu ser campeã e levar o bi seguido na Copa do Mundo.

Será que a França, mesmo bastante desfalcada, inclusive pelo craque Karim Benzema, vai conseguir superar pelo menos uma dessas duas maldições?