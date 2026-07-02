Makkelie recebe uma nomeação polêmica para as oitavas de final da Copa do Mundo

Danny Makkelie participará, neste sábado, da partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Canadá e Marrocos. O árbitro holandês foi designado pela FIFA como quarto árbitro em Houston.
O inglês Michael Oliver será o árbitro principal, com Stuart Burt e James Mainwaring como seus assistentes. Makkelie apoiará a equipe de arbitragem da linha lateral no NRG Stadium, e Hessel Steegstra será o assistente reserva.
Makkelie já atuou como árbitro três vezes neste Mundial. Os jogos Estados Unidos x Paraguai (4 a 1), Marrocos x Haiti (4 a 2) e França x Suécia (3 a 0) foram comandados pelo árbitro de Dordrecht. Esta é, portanto, a primeira vez que ele recebe uma função diferente.
O árbitro de ponta da Holanda apitou duas partidas na Copa do Mundo de 2022, além de duas partidas na Euro 2024. No Euro 2021, que foi adiado, ele comandou uma partida nas oitavas de final e outra nas semifinais.
Canadá e Marrocos disputam no sábado, a partir das 19h, horário da Holanda, uma vaga nas quartas de final. O vencedor enfrentará na próxima fase o Paraguai, que eliminou a Alemanha de forma surpreendente, ou a grande favorita, a França.
O Marrocos foi responsável pela eliminação da seleção holandesa nas oitavas de final. Após um empate no final da partida, a seleção marroquina se saiu melhor na disputa de pênaltis, o que fez com que o Canadá, que venceu a África do Sul por 1 a 0, fosse agora seu adversário.