Makélélé admite: o Real Madrid está fraco, não façam do árbitro um bode expiatório

Choveram críticas sobre o Real Madrid após a derrota no dérbi da capital diante do Atlético de Madrid por 2 a 1, em meio a comentários sobre uma crise que vai além das decisões da arbitragem, que provocaram a fúria dos jogadores e da torcida do clube merengue.

Claude Makelele, ex-jogador do Real Madrid, foi um dos principais críticos ao desempenho da equipe, ao enviar uma mensagem direta aos jogadores do clube e ao seu técnico, José Mourinho, afirmando que a busca por erros de arbitragem não deveria desviar as atenções dos problemas existentes dentro de campo.

O jornal "As" divulgou as declarações de Makelele, que se recusou a considerar a arbitragem como a principal causa por trás do declínio do Real Madrid, ressaltando que a equipe sofre com a falta de entrosamento e de ideias claras.

Makelele afirmou: "Não procurem os árbitros como bodes expiatórios. Não há entrosamento entre os jogadores, nem entre os jogadores e o técnico. Mourinho precisa conversar com eles".

O ex-meio-campista francês acrescentou: "A equipe está fraca, não há plano de jogo, não há absolutamente nada. Nada, nada, nada. Temos que exigir que eles entreguem mais".

Makelele considera que o problema do Real Madrid não está relacionado a uma única decisão de arbitragem ou a um conjunto de erros vistos no dérbi, mas sim ao que a própria equipe apresenta dentro de campo, apontando a ausência de ideias e planos que lhe deem a capacidade de impor seu estilo.

Makelele encerrou sua fala com uma mensagem clara, após ressaltar a necessidade de olhar para o desempenho da equipe em vez de focar na arbitragem, dizendo: "O problema não está no árbitro, há uma deficiência evidente na equipe, e não existem ideias ou planos claros dentro de campo".

As declarações do ex-jogador do Real Madrid chegam num momento em que a equipe entra no período de pausa para as seleções após a derrota no dérbi, em meio a críticas crescentes ao desempenho do time sob o comando de Mourinho, enquanto o Barcelona ocupa a liderança da temporada com seis pontos de vantagem sobre o clube merengue.