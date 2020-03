Mais uma vez, torcida do Vasco pede a demissão de Abel Braga

O Gigante da Colina ficou apenas no empate sem gols com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca

Tem sido uma constante nos dias de jogos do . Insatisfeita com as atuações do time, assim como de alguns resultados, a torcida cruz-maltina, seja no estádio ou nas redes sociais, pede a saída do técnico Abel Braga.

Durante a semana, após a classificação dramática na Copa do Brasil, o bom público presente ao Maracanã já havia manifestado o descontentamento com o trabalho de Abel.

Neste domingo (08), após o empate sem gols contra o Volta Redonda, pelo , a insatisfação com o técnico voltou a ser um dos temas mais abordados nas redes sociais, com a hashtag #ForaAbel.

Em 12 jogos oficiais na atual temporada, o de Abel Braga venceu quatro, perdeu três vezes e empatou nos outros cinco compromissos.

TESTE DE PACIÊNCIA! Vasco decepciona mais uma vez, sofre diante do Volta Redonda e deixa o Raulino de Oliveira com um amargo 0 a 0. Torcida pede a saída de Abel e cobra Alexandre Campello. — Expresso 1898 (@expresso_1898) March 8, 2020