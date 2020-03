Contra o Vasco, jogador do ABC perde o gol “mais feito” de 2020; veja as reações

Com gol livre, Paulo Sérgio acertou o travessão no início do segundo tempo no Maracanã; German Cano garantiu vitória e classiciação cruz-maltina

INACREDITÁVEL! Assim podemos definir o gol perdido por Paulo Sérgio aos cinco minutos do segundo tempo, quando o ABC ainda empatava com o por 0 a 0, no Maracanã.

Sem goleiro, o atacante recebeu livre na pequena área e acertou o travessão após perder o tempo da bola.

Incrédulos, os torcedores reagiram de diversas formas nas redes sociais após o lance perdido. Confira algumas reações!

O maluco do ABC contra o Vasco perdeu o gol mais incrível que eu já vi na vida. Não pode ser 😂 — Planeta (@PlanetaSCCP) March 6, 2020

O ABC acaba de perder um gol sem goleiro. — NewsColina! (@newscolina) March 6, 2020

Paulo Sérgio, aquele, perdeu um gol INACREDITÁVEL agora, contra o Vasco. ABC levando para os penais com esse 0x0.



Foto: Luciano Marcos/ABC pic.twitter.com/SgAOuRDNAp — Diogo Almeida (@DidaZico) March 6, 2020

Paulo Sérgio ex- acaba de perder esse gol no maraca

Pior do que o David pic.twitter.com/smZqgI8Guk — Quebranalateraᶜʳᶠ ¹⁸⁹⁵ (@Quebranalatera) March 6, 2020

No final das contas, o Vasco venceu o ABC por 1 a 0, com gol de Cano, e avançou para a próxima fase da Copa do .