O Real Madrid, da Espanha, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a transferência da meio-campista sueca Hanna Pennison para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, em uma nova negociação que se soma à grande onda de saídas que a equipe feminina vem enfrentando neste verão.

O clube real mencionou, em um breve comunicado publicado em seu site oficial: “O Real Madrid e o Eintracht de Frankfurt chegaram a um acordo sobre a transferência da nossa jogadora Hanna Benison. O Real Madrid deseja a ela e à sua família todo o sucesso nesta nova etapa de sua vida”.

Penison, de 23 anos, havia se juntado ao Real Madrid no verão passado como uma das principais contratações do clube para o meio-campo, mas não teve oportunidades suficientes para jogar sob o comando do técnico Pau Cissada, o que a levou, há alguns meses, a dar a entender publicamente a possibilidade de deixar o time do Real Madrid.

A saída da jogadora sueca faz parte de uma onda de desligamentos sem precedentes que o Real Madrid Feminino vem enfrentando neste verão, já que Misa, Teresa, Weir, Rothio, Feller e Yasmin deixaram o time, enquanto a jogadora chinesa Xi está prestes a se juntar ao Inter de Milão, da Itália.

Essa grande onda de saídas levanta questionamentos sobre a estratégia do clube real na divisão feminina, especialmente diante da acirrada competição na Primeira Divisão Espanhola Feminina, onde o Real Madrid busca fortalecer sua posição frente ao tradicional rival Barcelona, que domina o título.

O clube não revelou detalhes sobre o acordo financeiro nem a duração do contrato de Penison com o Frankfurt, mas o certo é que o time alemão conseguiu os serviços de uma promissora meio-campista que não teve oportunidade suficiente para provar suas habilidades na capital espanhola.