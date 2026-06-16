Mais uma decepção... Tuchel atrapalha as férias de Arnold

O inglês Trent Alexander-Arnold está passando por um momento difícil, já que sua temporada ruim se agravou, tanto no plano individual quanto como parte do Real Madrid, devido à sua exclusão da convocação do técnico Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.

Espera-se que as dificuldades de Alexander-Arnold no Real Madrid continuem na próxima temporada, especialmente após a contratação do lateral-direito holandês Denzel Dumfries pelo clube, a pedido do novo técnico José Mourinho.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que, enquanto Arnold tentava aproveitar suas férias com a família, surgiu um vislumbre de esperança quanto à possibilidade de o jogador do Liverpool ser convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo.

Apenas 24 horas antes da partida de estreia da Inglaterra contra a Croácia, e com a possibilidade de substituir qualquer jogador, Tino Leframmento, que também atua como lateral-direito, sofreu uma lesão, sendo assim excluído da lista dos Três Leões para a Copa do Mundo.

Seria lógico convocar Trent para substituir Leframmento; no entanto, Thomas Tuchel optou por convocar o zagueiro do Chelsea, Trevoh Chalobah, de 26 anos, como reserva de emergência.

Chalobah é um jogador que atua tanto na lateral quanto na zaga, e Tuchel o preferiu em detrimento de Arnold.

A seleção da Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 amanhã à noite, quarta-feira, contra a Croácia, no Grupo 12, que também conta com Gana e Panamá.