Mais uma crítica: “O grande Mika Godts perdeu a bola dezesseis vezes”

Henk Spaan voltou a criticar Mika Godts. Embora o ponta de 20 anos do Ajax tenha participado de 31 gols nesta temporada, parece que nada do que ele faça agrada ao colunista do Het Parool.
Godts já somou 17 gols e 14 assistências em 42 partidas oficiais nesta temporada. Mesmo assim, o belga é frequentemente alvo de críticas na coluna diária “Spaan dá notas”.
Após o empate sem graça entre o sc Heerenveen e o Ajax, Spaan se mostra surpreendentemente positivo em relação a Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa e Davy Klaassen. “Mas, fora isso, não vi nada além de respingos de água.”
Em seguida, ele volta suas críticas para Godts. “Às vezes se ouve dizer que os grandes jogadores se destacam quando é preciso. O grande Godts perdeu a bola pelo menos dezesseis vezes.”
Godts, criticado por Spaan, soube na última sexta-feira que não irá à Copa do Mundo com a Bélgica. Ele pode se concentrar totalmente nas últimas semanas no Ajax.
Devido ao empate na Frísia, o Ajax depende agora dos play-offs para ter ainda uma chance de disputar competições europeias.
Na noite de quinta-feira, os amsterdenses enfrentam o FC Groningen no Kras Stadion do FC Volendam.