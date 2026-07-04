Mais uma conquista marca a trajetória de Bono com o Marrocos

Yassine Bono, goleiro da seleção marroquina, continua fazendo história com a camisa dos “Leões do Atlas”, após estar prestes a alcançar um novo feito na partida contra o Canadá, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação oficial dos Leões para o confronto contra o Canadá, que contou com Bono no gol, mantendo assim sua presença como titular na seleção durante o torneio, após ter consolidado sua posição como um dos pilares mais importantes da equipe.

A participação contra a seleção canadense renderá ao goleiro marroquino um número histórico, já que elevará seu total para 95 partidas internacionais, garantindo-lhe sozinho o terceiro lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela história dos “Leões do Atlante”.

Bono dividia o terceiro lugar com o lendário marroquino Ahmed Fares, que disputou 94 partidas internacionais, antes que o goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, conseguisse ultrapassá-lo oficialmente com o início da partida contra o Canadá.

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A lista dos jogadores com mais partidas pela seleção marroquina continua sendo liderada pelo histórico zagueiro Noureddine Naybet, que disputou 115 partidas internacionais, enquanto Ashraf Hakimi ocupa o segundo lugar com 101 partidas, número que o lateral marroquino alcançará durante o confronto contra o Canadá.

Bono é considerado uma das principais estrelas da atual geração da seleção marroquina, após ter desempenhado um papel fundamental nas conquistas alcançadas pelos “Leões do Atlante” nos últimos anos, desde a histórica classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2022 até a continuação de sua forte presença na edição atual do torneio.

O experiente goleiro espera comemorar esse marco histórico levando o Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo e continuar escrevendo um novo capítulo de sua carreira excepcional com a seleção de seu país.