Tempestade interrompe França x Iraque e provoca evacuação de estádio na Copa do Mundo

A partida entre França e Iraque, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por uma interrupção incomum. As más condições climáticas levaram ao adiamento do início do segundo tempo no Estádio da Filadélfia.

Chuvas intensas e ventos fortes começaram a afetar o jogo ainda nos minutos finais da etapa inicial. Pouco depois, a organização emitiu alertas de segurança devido à aproximação de uma forte tempestade com raios nas proximidades do estádio.

Logo após o apito para o intervalo, a organização anunciou a ampliação da pausa para 30 minutos, o dobro do tempo habitual, por causa das condições meteorológicas na região.

Arquibancadas são evacuadas por segurança

As autoridades orientaram os torcedores a deixarem as arquibancadas e se deslocarem para áreas protegidas dentro e nos arredores do estádio, seguindo os protocolos de segurança previstos para esse tipo de situação.

Os comunicados oficiais informaram que a partida permaneceria suspensa até que não houvesse mais risco de descargas elétricas, enquanto as condições climáticas continuavam sendo monitoradas.

A torcida aguarda a definição da organização sobre quando os jogadores poderão retornar ao gramado para a disputa do segundo tempo, em um dos episódios climáticos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 até aqui.

Esta não foi a primeira vez que as condições climáticas causaram interrupções nas partidas nos Estados Unidos; a última edição da Copa do Mundo de Clubes já havia registrado vários atrasos e interrupções devido a tempestades com trovoadas e alertas meteorológicos, o que obrigou os organizadores, na ocasião, a aplicar os mesmos protocolos para garantir a segurança dos jogadores e da torcida.

Não é a primeira vez que o mau tempo interfere em competições disputadas nos Estados Unidos. A última edição da Copa do Mundo de Clubes registrou diversos atrasos e paralisações por causa de tempestades e alertas meteorológicos, obrigando a adoção dos mesmos protocolos de segurança para jogadores e torcedores.

A Copa do Mundo de 2026 também tem sido alvo de críticas por desafios logísticos enfrentados por torcedores e seleções. Entre os principais pontos levantados estão a complexidade dos deslocamentos entre os países-sede, questões relacionadas a vistos e as condições climáticas extremas registradas em algumas cidades americanas.