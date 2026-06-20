Mais um golpe para o astro holandês por causa de Koeman

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, anunciou a escalação dos “Moinhos” para o confronto contra a Suécia, neste sábado à noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
O craque Memphis Depay não integrou a escalação titular dos “Moinhos” pela segunda partida consecutiva, tendo entrado como reserva no primeiro jogo contra o Japão.
Koeman escalou Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo na escalação titular.
A seleção holandesa havia estreado na Copa do Mundo com um empate em 2 a 2 contra o Japão, enquanto a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1.
A escalação da Holanda foi a seguinte:
Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hek, Frenkie de Jong, Tijani Renders, Ryan Gravenberch, Donell Malen, Cody Gakpo, Brian Probi