Mais um choque... Tembakti agrava o sofrimento da Arábia Saudita diante de Cabo Verde

A seleção saudita sofreu mais um duro golpe durante o confronto contra Cabo Verde, na madrugada deste sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, depois que o zagueiro Hassan Tembekti foi obrigado a deixar o campo devido a uma lesão.

Já havia dúvidas sobre a disponibilidade de Tembekti para participar da partida, depois que ele sofreu dores musculares nos últimos dias, o que o levou a faltar a um treino, antes que a equipe médica da seleção confirmasse sua recuperação e sua capacidade de disputar a partida.

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No entanto, os temores se tornaram realidade aos 32 minutos de jogo, quando Tembakti caiu no gramado devido à lesão, levando a equipe médica a correr para prestá-lo socorro; contudo, o jogador não conseguiu continuar a partida.

O zagueiro da seleção saudita deixou o campo carregado em uma maca, em uma cena que causou preocupação à comissão técnica e à torcida saudita, levando o técnico Georgios Donis a decidir fazer uma substituição forçada, colocando Ali Lagami para compensar a ausência de Tembakti.

A lesão de Tembakti vem agravar as dificuldades da “Selecção Verde” neste confronto decisivo, no qual busca a vitória para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.